Riina Solman: peaminister Michali orbánlikud ümberkorraldused kahjustavad Eesti demokraatiat

Seda, et Reformierakond on ennast muutmas ametnike erakonnaks, räägitakse juba ammu. Kuna Reformierakond on viimase paarikümne aasta jooksul nii kaua võimul olnud, on ka loogiline, et reformierakondlased on pika koostöö jooksul riigis proovimas tekitada vastastikust mugavustsooni. Kallid riigiametnikud – palun ärge alluge politiseerimisele.