„Naerata ometi“ valiti Berlinale Classicsi programmi

„Naerata ometi“ on ühtaegu nii mässava noorsoo, kui hääbuva Nõukogude Liidu sotsiaalkriitiline portree, jutustatud läbi 16-aastase Mari silmade. Filmi tasemest annab tunnistust UNISEF preemia 1987. aasta Berliini filmifestivalilt. „Meil on väga hea meel, et film naaseb Berlinalele pärast 1987. esilinastust,“ sõnab dr Rainer Rother, Berlinale Classicsi juht.