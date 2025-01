Transpordiamet: miks me ometi ei liivata, kui nii libe on? Mõne füüsikaseaduse eiramisega läheb raskeks

Eeloleval talvel on transpordiametil teehoolduseks kasutada umbkaudu 22,4 miljonit eurot ning kui me mõtleme teehoiu raske olukorra peale rahastamise mõttes, siis talihoole on viimane koht, kus hinnaalandust teha ehk ohutuse arvelt me kärpima ei lähe. See tähendab, et 2025. aastal talvised seisunditasemed ei muutu ja talvine teehoole toimub Eestis nii nagu varemgi.