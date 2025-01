RETSEPTID | Aasta algab tervislikult. Tõestatud - ka taimne roog täidab kõhtu!

Toscana köögiviljarikas oa-kruubihautis

See taimne hautis on nii toitaine- kui ka maitserikas, kuigi maitseaineid siia peaaegu ei lähegi. Aga köögiviljad ongi niivõrd hea maitsega, et pole vajagi midagi erilist lisada. Lihtne väheste komponentidega roog sobib hästi argiõhtuks, sest valmib kiirelt. Saad seda toekat hautist süüa nii eraldi einena kui ka pakkuda liharoa kõrvale.

Odrakruubid on soodne ja viimasel ajal alahinnatud tooraine. Tegu on tõeliselt väärtusliku kraamiga, mis mitte ainult ei täida hästi kõhtu, vaid annab meile ka palju kasulikke aineid. Oder on eestlaste toidulaual olnud juba aastatuhandeid.

Vaja läheb

100 g kruupe

oliiviõli

1–2 küüslauguküünt

1 keskmine või suurem porgand

2 varssellerit

1 väike või keskmine porru

0,7 l aedvilja- vm meelepärast puljongit

1–2 sl tomatipüreed või ketšupit

250–400 g purk meelepäraseid konservube

100–150 g spinatit või lehtkapsast

vajaduse korral veidi soola

söömiseks mõnusat pehmet krõbeda koorikuga saia

Kruubid soovitan külma veega aegsasti likku panna. Kui aga selleks aega ei ole, siis loputa need lihtsalt sõelal külma vee all.

Kui kasutad lehtkapsast, siis eemalda selle kõvad rootsud, haki need väikesteks tükkideks ja prae koos ülejäänud köögiviljadega läbi, lehed rebi tükkideks ja lisa hautisele hiljem.

Purusta küüslauguküüs või -küüned ning lõika porgand, seller ja porru õhukesteks viiludeks. Soojenda pannil 1–2 sl oliiviõli ja küpseta selles aedvilju madalal kuumusel u 15 minutit, kuni need on pehmed. Lisa puljong, tomatipüree või ketšup ja kruubid ning lase kruupidel 15–20 minutit keskmisel kuumusel küpseda, kuni need hakkavad pehmeks muutuma. Vajaduse korral lisa küpsemise ajal puljongit või vett.

Lisa tükkideks rebitud lehtkapsalehed ning lase veel u 5 minutit küpseda. Kui kasutad lehtkapsa asemel spinatit, siis lase toidul veel 5 minutit küpseda. Sega hulka sõelal veega läbi loputatud oad ja spinatilehed, keera kuumus kinni ja lase enne söömist roal u 5 minutit seista. Maitsesta vajaduse korral soolaga.