REISIKIRI | Kuidas piima, botaste ja luuaga Aafrika musterriiki Rwandat ehitatakse

13 miljoni elanikuga Rwanda murdis ka kõige napima geograafia- ja välispoliitika huviga inimeste teadvusesse 1994. aastal, kui genotsiidi käigus tapeti ligi miljon inimest ja üle kahe miljoni inimese põgenes. Pea 30 aastat hiljem on Rwanda tundmatuseni muutunud: see on üks Aafrika olulisemaid IT-ettevõtluse ja meditsiinikeskusi ning mängib välispoliitika areenil hoopis kõrgemas liigas kui riigi väike rahvaarv ja pindala aimata lubaksid.