SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa reaktsioon näitab, kui valusalt Ukraina lüüa suutis

Ukraina korraldas väidetavalt seniajani suurima drooni- ja raketirünnaku Venemaal asuvate sihtmärkide pihta ning tabamusi oli omajagu. Suures pildis oli see rünnak minu jaoks samm õiges suunas, aga mingi suurema mõju saavutamiseks peaks iga päev suurusjärgus 100 drooniga ründama Venemaal asuvaid sihtmärke, siis võiks sellest ajapikku Venemaa jaoks tõsisem probleem välja kasvada. Venemaa meediakanalites oldi suurrünnakust väga häiritud ning kurdeti, et kui ukrainlased suudavad droone edaspidi vorpida nagu pirukaid, siis on nad suurte probleemide ees.