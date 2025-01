ARVUSTUS | Rämpstelevisiooni hiilgus, õudus ja õnnetus

„Kell kolm või neli öösel helistas üks tüüp: „Tere, mu nimi on Mark ja olen mõelnud juba ammu teile helistada, sest teie olete ainsad, kes mind tõeliselt mõistaksid. Nimelt jätsin oma naise ja kaks last maha, et abielluda šetlandi poniga…“ Mõtlesin, et kurat, see peab olema uni,“ meenutab „The Jerry Springer Show’“ toimetaja Toby Yoshimura, kuidas sündis intervjuu, mis oli ehk isegi selle saate kohta liiga jabur ja rõve. Vähemalt olla Yoshimura enda sõnul alguses nii arvanud ja kõhelnud, kas selline saatekülaline ülemuste juures ikka läbi läheks. Aga muidugi läks, sest Springeri saates ei tuntud mingit piiri: intsesti harrastavad õde ja vend, armukese paljastamine šokis abikaasa ees ja juutidega kähmlev Ku Klux Klan – kõik sobis, kuni kõmu ja sensatsioon üha rohkem silmapaare ekraanide ees hoidsid.