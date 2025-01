Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase: linn peabki inimesi kontrollima, et sotsiaalkorteri saaks ikka keegi, kes seda väga vajab

On vajalik jätkata linna eluruumide jagamise poliitika ümberkujundamist, sest tähtis on see, et elupinna saaks inimesed, kes on reaalselt abivajajad. Sotsiaalpinna saamiseks on määratud kindlad kriteeriumid: abivajadus, madal sissetulek või tervislik seisund, mis ei võimalda eraturul korterit üürida. Sotsiaaleluruume antakse kasutada maksimaalselt kolmeks aastaks, pärast mida viiakse läbi uus abivajaduse hindamine.