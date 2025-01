Askur Alas: Make Greenland Green Again! Trumpi samm võib olla hoopis kinda heitmine Venemaale

Kui Donald Trump ja tema kamp tahavad Gröönimaad seda ühel või teisel viisil omandades „uuesti vägevaks muuta“ (Make Greenland Great Again!), siis gröönlased peavad oma maa anastamist praegu sama realistlikuks kui selle uuesti roheliseks muutmist (Make Greenland Green Again!) – nagu see väga kaua aega tagasi oli.