Hendrik Toompere: mõnus ja mugav on teatrilavalt vaadata seda, mis sinusse üldse ei puutu

Filmi ühe peaosalisena kogus üleöö kuulsust toonane 19-aastane lavaka tudeng Hendrik Toompere. Robi osa oli Toompere esimene filmiroll, mis ta elu paljuski muutis. Pärast lavakooli lõpetamist legendaarses 13. lennus on ta korduvalt pakkunud kõneainet võimeka lavastaja ja näitlejana. Teda on saatus hoidnud, tema lavaelu on olnud õnnelik.

Neil päevil rääkis sinu kursusevend Elmo Nüganen oma vähidiagnoosist. Kas see on ka sind mõtlema pannud, et hakkame vanaks jääma, kõiksugused hädad tulevad kallale ja eluvaade tuleb ümber sättida?

Lugesin lehest pealkirja, aga mitte rohkem. Kui ma Elmot näen, siis räägin temaga ja ongi kõik. Mida ma loen sellest, mis on seal räägitud ja tõlgendatud, lauseid otsitud ja säetud. Eks need ole ealised iseärasused, juhtuvad igasugused asjad.

Olen ammu enda puhul märganud, et kui ma varem hommikul silmad lahti tegin, olin hopsti voodist väljas ja hakkasin toimetama. Nüüd venitan poolteist tundi ennast vastavasse olekusse, aelen ja ringutan. Teen seda eesti joogat: vaatan, kuidas kass ringutab, ja kujutan ette, et äkki suudan samamoodi ennast hommikuks valmis venitada. Lugemisprillid tuleb teha uued, need on mitu aastat olnud samad.

