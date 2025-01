Riina Hanso, ookeanil seikleva mehe tugev tagala. „Kui hoidjat poleks, kulgeks päev mähkmelaua, pliidi ja pesumasina vahet“

Riina Hanso sõnul on nüüd, kui lapsed on juba vanemad, elu veidi lihtsam. „Esimest nelja juba usaldan,“ kommenteerib Riina. „Nad on Linda Maria suurimad fännid ja aitavad väga palju ka teda hoida, nad on väga tublid õed-vennad.“

Jutustame Riinaga Messengeri vahendusel siis, kui kõik pere viis last – Linda Maria (1), Johannes Mart (6), Miia Laura (8), Mari Elli (10) ja Henri Kristjan (11) – on magama jäänud. Kell on Pekingi aja järgi 22, kui Riina teatab, et astus just lapse voodist eemale ja teeb endale teed, misjärel võime rääkida. Riina lisab, et ehkki ta kavatseb alati pärast laste magamajäämist rahulikult võtta, tehes midagi meelepärast, peab ta ikkagi köögi korda tegema, et hommikul oleks mõnusam päeva alustada ega peaks segasummasuvilaga tõtt vaatama. Unetunde kipub nappima.