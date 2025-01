SÕJARAPORT | Rainer Saks: Vene armee rünnakute arv kahanes eile märgatavalt. Väiksema intensiivsusega päevi on aina rohkem

Kogu kriitika kokku ilmselt survestas Ukraina presidenti avaldama, et Ukraina armeesse on mobiliseeritud kokku 880 000 sõdurit ja Venemaa on koondanud Ukraina vastu võitlusse 600 000 võitlejat. Ukraina president ei ole varem riigi vägede kogusuurust sellisel kujul avaldanud. Kõik need sõdurid ei ole rindel, aga Ukraina president tahab nende arvude kuiva ettekandmisega öelda, et sõdurite nappus ei ole Ukraina armee peamine probleem.