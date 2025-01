FOOKUS | Eduard Odinets: kas piiri sulgemine Venemaaga teenib Eesti julgeolekut? Vaevalt

Tegelikkuses on riigipiiri seaduses kirjas võimalus sulgeda vajadusel konkreetne piiripunkt. Samuti on valitsus korduvalt mõista andnud, et reaalsete konfliktsituatsioonide korral piiril või reaalse ohu korral Eesti julgeolekule piir ka suletakse. Miks siis Isamaa lahtisest uksest sisse murrab? Ikka samal põhjusel, nagu tavaliselt: et sind märgataks, et sinust räägitaks. Muid põhjusi pole.