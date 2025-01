FOOKUS | Mart Maastik: üle Eesti-Vene piiri käivad inimesed on Vene mõjutustegevuse erilise tähelepanu all

Eduard Odinets üritab oma artiklis väita, et Isamaa sammud Eesti julgeoleku tagamiseks on kantud poliittehnoloogilistest kaalutlustest. Kohe järgmises lauses võtab ta aga ise kasutusele kõige räigema demagoogilise võtte, maalides tervet Eestis elavat venekeelset kogukonda ühe pintsliga. Kahe aasta taguse Kohtla-Järve võimupöörde arhitektina võiks ta ju teada, et tegelikult pole asjad mustvalged.