Martin Aidnik: vaherahust on vähe. Nüüd tuleb Iisrael oma kuritegude eest vastutusele võtta

Eesti meedias ja poliitikas levinud Israeli soosimine on vastuolus Gaza sektori hirmuäratava olukorraga. Israeli käsitletakse endiselt kui regiooni kõige demokraatlikumat riiki. Oma demokraatliku kuvandi varjus on Israel aga pikki aastaid okupeerinud Palestiina territooriumeid ning Gazas armutut hävitustööd läbi viinud. Vaatamata sõlmitud relvarahule on aeg aru saada et tegemist on riigiga, mis ei lähtu rahvusvahelisest õigusest ega enesekaitse vajadusest. Israeli sõjategevus Gazas oli kõik see aeg suunatud ennekõike Palestiina tsiviilelanike vastu ja toimepandud kuriteod ei tohi jääda karistamata.