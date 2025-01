FOTOD | „Plagiaadi kahtlusega“. Filmimees Manfred Vainokivi avas vanalinnas isikunäituse

Manfred Vainokivi on 18 dokumentaalfilmi autor, kelle provokatiivne autoripositsioon on tekitanud poleemikat nii kodumaiste ekspertide kui välismaiste festivalide žüriiliikmete seas. Tema tuntumate tööde sekka kuuluvad „Valli baar“, „Emumäe Eedi ja Lobi küla Kristjan“, „Riigivargad“, „Baskin“, „Vaeste kirjanike maja“, „Mephistopheles“ ja „The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör“. Kokku on ta oma 43-aastase filmistaaži juures panustanud režissööri, produtsendi, stsenaristi, operaatori ja kunstnikuna ligemale 90 mängu-, dokumentaal- ja animafilmi valmimisse.