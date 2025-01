FOTOD | Tallinn aastal 1998, 2010 ja 2022. Arhitektuurimuuseumis avati näitus „Tosin kaks“

Kokku on Mikkin üles võtnud 80 asukohta üle Tallinna, näitusel on esil neist tunnuslikumad, mille najal vormub pilt Tallinna arengust nende kolme aastakümne vältel. Lisaks ehituslike muutuste talletamisele on Mikkin tabanud pildile ka linna ja selle inimeste sisemise noodi. Nende aastate jooksul ehitatud Tallinn peegeldab suuresti ühiskonna valikuid – see linn on meie tegevuse tulem.