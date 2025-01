DocPoint Tallinna programm räägib mälestustest ja armastusest

DocPoint Tallinn näitab ka üht tänavust kõmupakkuvamat dokki, Palestiina ja Iisraeli ajakirjanike koostöös valminud linateost „Pole muud maad“, mis põhjustas läinud aasta Berlinale esilinastuse järel suure furoori, võitis parima dokfilmi Euroopa filmiauhinna ja on praegu üks põhilisi Oscari-kandidaate.

Sundance’il on auhinnatud ka Oscari favoriidiks peetav „Sugarcane“ ja Himaalaja ööliblikatest rääkiv „Nokturnid“. IDFA võidufilmidest tuleb näitamisele rohujuuretasandil ameerika poliitikat läbi valgustav „Ameerika pastoraal“ ja provokatiivse rumeenia režissööri Radu Jude uus film „Kaheksa postkaarti utoopiast“, mis koosneb Rumeenia telereklaamidest. Iraani „Minu varastatud planeet“ on pälvinud tunnustust kümnetelt festivalidelt.

„Selle aasta DocPoindi peamiseks teemaks võib nimetada arhiividokke. Kavas on rohkelt dokumentaalfilme, mis põhinevad arhiivi oskuslikul, efektsel ja tundlikul kasutamisel.“ ütleb festival kunstiline juht Filipp Kruusvall. „Kuigi filmid toetuvad mineviku materjalidele, on need lähenemiselt kaasaegsed“.

Tänavuse DocPoint Tallinna kavas jõuavad esmakordselt suurele ekraanile ka neli uut filmi Eesti ajaloost ja kodumaistest kultuurivaldkonna suurkujudest. Festivali programmijuht Filipp Kruusvall ütleb, et need on tugevaks avanguks uuele filmiaastale: „Seekord on kõik filmid keskendunud ajaloole ning kasutavad loo jutustamiseks oskuslikult palju huvitavat arhiivimaterjali – me näeme lugusid alates teisest maailmasõjast, läbi nõukogude aja tumedamate aastate kuni 1990. aastate vabanemiseni välja.“