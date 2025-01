Mäletan, et selle loo puhul tekkis küll hea tunne. Et tuli välja midagi teistsugust ja minu jaoks uut. Selline konkreetse meloodiaga laul, nagu mulle hiljemgi on meeldinud teha, mis kõlas nagu päris lugu. Samas polnud see ikkagi mu kõige esimene. Kirjutasin enne palju lugusid kooliaegsele ansamblile Ajutine Valitsus. Seda muusikat, näiteks lugu „Nurga taga“, mõjutasid varajase pungiaja bändid.