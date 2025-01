Brigitta Õunmaa: alkohol neelab sama palju raha kui kaitsekulud

OECD prognoosi kohaselt vähendab liigne alkoholi tarvitamine 2050. aastaks oodatavat eluiga 1,5 aastat, suurendab tervishoiukulusid 3,5% ning vähendab SKT-d 3,4% – see on sama suurusjärk tuleva aasta kaitsekuludega (3,3%). See on perspektiiv, mille realiseerumist meie ühiskond ega majandus ei vaja.