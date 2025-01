Ajateenistuskohuslane: sõdurivanne peaks olema vaba ja teadlik valik, mitte riigi poolt survestatud

Paljud ajateenistuse läbinud on vande andnud, kuid ei mäleta selle sisu ega tähendust. Neile oli see lihtsalt veel üks asi, mis tuli ära teha. Enamik kuuleb sellest esimest korda, kui on juba ajateenistuses. Siis on aga juba hilja, sest keeldumine pole enam võimalik. Kahjuks pole tegemist lihtsalt formaalse vandega, vaid seaduslikult siduva lepinguga, millest taganeda on ilmselt võimatu.

Põhjus, miks keeldumine pole enam võimalik, selgub kaitseressursside ameti järgmisest kommentaarist: „Tõotuse andmine on osa väljaõppest ning samaväärne mistahes muude ajateenija kohustustega, sealhulgas kohustusega täita ülema käske.“ Ehk kui keeldud vannet andmast, kuna see on sulle vastuvõetamatu, siis on see võrdne sellega, et sa eirad teenistusülesannetega seotud põhimõtete või eirad teadlikult ülemuste käsku.