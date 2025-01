Mare Rossmann: vabadus ei ole meid ühendanud, vaid hoopis lahutanud. Ka hariduses

Fred Jüssi on õpetanud, et kui midagi läheb valesti, tuleb minna tagasi sinna, kus hakkas viltu kiskuma ja valida uus teeots. Tema rääkis sellest seoses looduses eksimisega, aga ehk on see mõttetera ka laiemalt rakendatav. Meil algas kõik sellest, kui õpetamisest sai teenuse pakkumine ja õpetajast klienditeenindaja. Rootsi õpetajate esindus teatas murelikult, et üha enam lapsevanemaid tuleb arenguvestlusele koos advokaadiga.