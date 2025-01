POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: rakendame sündimuse suurendamise vankri ette suunamudijad!

Möödunud 2024. aasta oli sündimuse mõttes kõige kehvem, Eestis sündis alla 10 000 lapse. Eksperdid nendivad, et ka sellel aastal olukord oluliselt paremaks ei lähe. Paljud inimesed on sellel teemal sõna võtnud ja sõltumata, kas tegemist on eksperdi või tavainimesega, on üldine soovitus, et peredele antavaid toetusi tuleks veelgi suurendada. Kust ja kuidas rahastamist suurendada, on hoopis raskem soovitada.