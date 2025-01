USA PÄEVIK | Trumpi mõju võib võrrelda basseini pissimisega. On ainult aja küsimus, millal see igasse basseinisoppi imbub

Oma kõnes luges Biden ootuspäraselt üles oma valitsusaja saavutused. Suuremal hulgal ameeriklastel on tervisekindlustus. Pensionäride ravimihinnad on madalamad. Loodi üle 17 miljoni uue töökoha – rohkem kui ühegi teise valitsuse jooksul. Ukraina on siiani vaba riik. Mikrokiipide tootmine on Hiinast tagasi USAs. Keskkonnakaitse on karmistunud. Samuti mainis Biden oma plaani võim rahumeelselt järgmisele presidendile üle anda.