Mark Gerassimenko: Bideni hoiatus oligarhia eest peaks lööma häirekella ka Eestis

Ametist lahkuv USA president Joe Biden hoiatas ameeriklasi, et ülirikaste mõju poliitikale on kasvanud nii suureks, et vaba maailma juhtiv riik võib muutuda oligarhiaks. Tegelikult peab Bideni mure paika ka Eestis, mistõttu oleks meil viimane aeg piirata eraisikute annetusi erakondadele.