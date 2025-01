Jüri Toomepuu: Trumpi kuldajastu algas võimsalt – kohtuvad torm ja päike

Trumpi eesmärk on mitte lihtsalt juhtida, vaid jätta ajalukku hiilgav jälg – ja teha seda oma tavapärase bravuuriga. Varasem kogemus presidendina andis talle hea ülevaate föderaalvalitsuse toimimisest ja see võimaldab tal seekord astuda ametisse jõulisemalt ja tõhusamalt. Tal on kindlad plaanid ja sihid viia ellu reforme, mis on olulised poliitiliste eesmärkide kiireks ja efektiivseks rakendamiseks.