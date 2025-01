Toomas Alatalu: Kreml kavatseb võtta Moldovas oma sadade tuhandete kodanike kannatuste abil revansi

Loodu ebaloogilisus oli algusest peale selge ka Kremlile, ent tõde on paraku selles, et kui Kreml räägib tänagi lõputult OSCE dokumentidest, kus kirjas mõte - ei tohi suurendada oma julgeolekut teiste arvel –, siis jätab ta järjekindlalt mainimata OSCE novembri 1999. aasta tippkohtumise dokumendi, millel on all president Jeltsini allkiri lubadusel tuua Venemaa sõjabaas ära sealt ja ka Gruusiast.