SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: ukrainlased ootavad Trumpilt rahu

Vastavalt hiljutistele Kiievi rahvusvaheline sotsioloogia instituudi küsitlustele usuvad Ukrainas 45 protsenti vastanutest, et Donald Trumpi valimine presidendiks „toob rahu pigem lähemale“ ning vaid 14 protsenti usub vastupidist. Sealjuures teeb läbirääkimiste olukorra keeruliseks see, et üle poolte ukrainlastest ei ole valmis selleks, et sõda lõpeb territoriaalsete järeleandmistega.