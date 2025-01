JUHTKIRI | Trumpi valitsemisaeg algab korraliku lõhkumisega

Juba praegu võib olla kindel, et sama tormiliseks kujuneb USA suhete ümbermängimine nii oma liitlaste kui rivaalidega. Nii võib oodata, et juba esimestel päevadel kehtestab ta kongressi toel karmid sanktsioonid rahvusvahelisele kriminaalkohtule (ICC), kuna too esitas süüdistuse Iiraeli peaministrile Benjamin Netanyahule. Aga seegi mahub veel „tavalise“ käitumise raamesse, sest Ühendriigid on ICCi-sse suhtunud niikuinii kogu aeg ettevaatusega.