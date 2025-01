Sünnib uus džässmuusika festival iDeeJazz Viimsi

Oleg Pissarenko sõnul on iDeeJazz leidnud endale kindla koha nii Tartu kui Ida-Virumaa muusikamaastikul ja aeg on küps selleks, et liikuda lähemale ka Tallinna ja Harjumaa publikule. „Viimsi Artiumis on head saalid kui üldine õhustik, mida on paljuski aidanud kujundada Artumis muusikasündmuste produtsendina tegutsenud Eesti džässilegend Villu Veski. iDeeJazz Viimsi kontsertidest esimene on kavas 9. märtsil ja teine 22. mail“, sõnas Pissarenko.