SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina droonide vastu ei saa! Venemaal põleb juba nii palju naftabaase, et arvestus on sassis

Seegi on selle sõja omamoodi õppetund – sul võib olla palju lennukeid ja õhukaitsekomplekse, aga droonide vastu sellest lihtsalt ei piisa, kui riik on nii suure pindalaga ja droone on palju. Kui nüüd mõelda ette selles võtmes, et nii NATO-l kui ka Venemaal on korraga laskevalmis kümneid tuhandeid pikamaadroone, siis võib drooniväest sellest välja kujuneda teisi täiendav heidutusmeede.