Manuela Pihlap: kuidas malbet nägu teinud reformierakondlasest sai jälle tema ise

Ühe lausega saime selgeks: maailm on endine, midagi pole muutunud, Kristen Michal on ikka seesama Kristen Michal. Ometi olid esimesed kuud peaministrina paljutõotavad – ülim viisakus ja väljapeetus kõnetoolis olid meeldivalt erinevad nii Kaja Kallasest kui ka Michali enda varasemast palgest. Sametistes riietes intervjuud, kus unistuseks maja järve kaldal, tekitasid meis kõigis teatud sametise tunde ja usu, et uus ja pehmem mohäär-Michal on saabunud.