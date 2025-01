DONALD TRUMPI INAUGURATSIOONIKÕNE | Ma tahan saada rahutoojaks ja ühendajaks

Ameerika kuldaeg algab just nüüd. Tänasest päevast alates hakkab meie riik õitsema ja saab taas austatud üle kogu maailma. Meist saab iga rahva kadedusobjekt ning me ei lase enam endaga manipuleerida ja end ära kasutada.

Meie esmane prioriteet saab olema luua rahvas, kes on uhke, jõukas ja vaba. Ameerika saab peagi olema suurem, tugevam ja erilisem kui kunagi varem. Naasen presidendiametisse kindla veendumuse ja optimismiga, et oleme rahvusliku edu põneva uue ajastu alguses. Muutuste laine pühib üle riigi, päikesekiired valgustavad kogu maailma ning Ameerikal on võimalus haarata see võimalus viisil, mida pole varem nähtud.