USA politoloog: ma ei tunne enam ära seda maad, kus olen sündinud ja peaaegu kogu oma elu elanud

Ameerika Ühendriigid pole kunagi olnud nii demokraatlikud, kui riigi pealikud ise on väitnud, aga vähemalt on 70 aasta jooksul asjalolud paremaks läinud ja võis ütelda, et USA oli demokraatlikum kui kunagi enne ajaloos. Enam nii väita ei saa. Oleme teel autokraatia suunas. Ma ei tunne enam ära seda maad, kus sündisin ning peaaegu kogu oma elu elanud.