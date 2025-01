Von Krahli teater ja Kanuti Gildi SAAL toovad publiku ette „Pantheoni“

See on lavastus kordumistest ja katkestustest, Jeanne d’Arcist ja Pompejist, kultuuriajaloo poosidest ja märkidest. See on koosolemise ja lahkuhargnemiste lugu kolme põlvkonna esituses. Mis on see, mis on meid aastatuhandeid koos hoidnud? On see harjumus? Või vajadus? Vajadus mille järele?