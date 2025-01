Polina Tšernjak ja Ene McLaughlin: ka kõige uhkemast varustusest ei ole mäesuustama minnes abi

Mida aasta edasi, seda rohkem on eestlasi, kes avastavad mäesuusatamise ja lumelauasõidu imelise maailma. Eesti väikesed suusakeskused on imehead kohad, kus kodu lähedal mugavalt esmased teadmised omandada või oskuseid soojas hoida. Kui suundud suusareisile välismaale, tuleb arvestada, et lisaks kõrgematele mägedele, pikematele radadele ning sügavamale lumele on ees ootamas ka uued ohud – üks neist on lumelaviin.