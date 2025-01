Ida-Euroopa nostalgia kogub filmimaailmas populaarsust. Eesti sari teeb selle tuules Berlinalel ajalugu

Produtsent Jevgeni Supini sõnul on kuueosaline „Minu kallis ema“ tugeva festivalipotentsiaaliga draama, mis keskendub olulistele sotsiaalsetele küsimustele ning on ka väga sotsiaalkriitiline. Nii otsustati see esitada mitmele festivalile ja esimene vastus tuligi Berlinalelt, mis on seda tüüpi festival, et jätab võimaluse ka järgmistele festivalidele.