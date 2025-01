REISIKIRI | Patupesa Pattaya. Vilgas seksiturism paradiisliku perepuhkusepaiga südames

„Näiteks pereisad, firmajuhid, edukad ja sunnikuid, käivad Tais ke**imas nokudega tüdrukuid,“ räpib Genka oma loos „PoRRR“. Tai üks suuremaid tõmbekeskusi Pattaya on viimase kümnendi jooksul näinud palju vaeva, et rahvusvahelisel turismiareenil oma mainet parandada. Riigi pealinnast Bangkokist umbes 150 km kaugusel asuv 330 000 elanikuga linn soovib muutuda aina peresõbralikumaks, kuid vanad harjumused on visad kaduma.