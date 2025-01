KOLUMN | Edward Lucas: Euroopa vajab kümme või rohkem aastat, et lappida USA täitmata lüngad. Venemaa aga on valmis palju varem

Trump. Kas uus USA president on transatlantilise julgeoleku apokalüpsise kuulutaja või hädavajalik murranguline jõud? Vestlused kihasid uudistest selle kohta, et president oli pidanud terava telefonikõne USA-le väga lojaalse liitlase Taani peaministriga. Kas USA juhitud sõdades kaugetes paikades tehtud ohverdustel pole selles tehingulises ajastus enam mingit kaalu? Või on see lihtsalt järjekordne konarus teel? Trump võib küllap tormata ja ähvardada, kuid lõpuks ei tee midagi. Lühidalt: kas tuleb rihmad kinnitada või hoopis välja hüpata?