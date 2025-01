Raimo Poom: õpetajatele seatavate kitsaste ja rumalate nõuete asemel peaks usaldama koolijuhte

Bürokraatia vastus on, et hakka madalapalgaliseks ajutiseks lahenduseks, tee kõrvalt omale ei tea kui pikalt „kutsekvalifikatsioon“, siis saad nooremõpetajaks. Võibolla. Ehk. Siis vaatame?

See inimene lööb käega, ta on spetsialist, teab oma väärtust. Kui ta tuleb haridussüsteemi, siis peavad tingimused kohe olema suurepärased ja toetavad.

Selle pika jutu mõte on see, et nende kitsaste ja rumalate nõuete asemel peaks usaldama koolijuhte, et nad leiavad klasside ette head, tublid, hakkajad ja parimad õpetajad, kel on igasuguseid erinevaid elukogemusi, mis rikastavad õppekeskkonda. Jah, kõrgharidus muidugi, kuid „kutsekvalifikatsiooni“ 7., 1028. ja mis veel kosmiliste tasemetega süsteemi lukustamine aastal 21. sajandil on lihtsalt absurdne.