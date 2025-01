„Lapsed istuvad pimedas ja külmas ning söögiks on keedukartul ja poolik õun.“ USA paari missiooniks on Ukraina orbude päästmine

Susani ja Steve korraldatud humanitaarabikonvoid jõuavad Ukrainasse regulaarselt, ka nad ise on 13 korral abisaadetistega koos Ukrainas käinud.

Susan Mathison ja Steve Rand, kes elavad New Hampshire’i osariigi väikelinnas Plymouthis, on pühendunud alates Ukraina täiemahulise sõja algusest Ukraina ja ukrainlaste aitamisele. Selleks asutasid nad koos sõpradega organisatsiooni Common Man for Ukraine.