ARVUSTUS | Emotsionaalne tragikomöödia „Tõeline valu“ toidab hinge

„Tõeline valu“ on lugu nõbudest Davidist (Jesse Eisenberg) ja Benjist (Kieran Culkin), kes lendavad Poola, et mälestada hiljuti lahkunud vanaema ja õppida paremini tundma oma juudi juuri. Reisist olulisem on aga kahe mehe sõprus – kui noorena oleks neid võinud pidada vendadeks, siis nüüdseks on täiskasvanuelu sellesse lähedusse kiilu löönud. Davidil on naine, laps ja vastutusrikas töö, Benji on kinni möödunud ajas, elab endiselt ema keldris ega suuda elus pidepunkti leida. Filmi jooksul saab tasapisi selgemaks kummagi taust ja selgub, et tegelikult ei olegi nende kontrast nii suur, vähemalt mitte tõelise valu poolest, mis kumbagi elus saadab. See lihtsalt väljendub vastupidi.