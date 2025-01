FOTOD | Wiiralti ja Lemba stipendiumi sai kümme üliõpilast

„Eduard Wiiralt ja Artur Lemba olid oma ajastu suunanäitajad, kelle looming elab edasi nii kodustes kunsti- ja kontserdisaalides kui ka laias maailmas. Nende kahe mehe nimel – ja nende loomingu toel – välja antavad stipendiumid on tõestuseks, et loovus, pühendumine ja kirg ei aegu. Aga iga traditsioon vajab uusi kandjaid – teie põlvkond on see, kes toob uued värvid, helid ja vormid Eesti kultuuri,“ ütles kultuurminister Heidy Purga.