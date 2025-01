Priit Sibul: Michal tõstatas kõrgemate kaitsekulude teema enda skandaalide peitmiseks

Kolmapäeval lisandus skandaalide nimekirja Eesti Ekspressi lugu, mis võtab üksipulgi lahti toona kliimaministri ametit pidanud Michali tegemised (ja tegemata jätmised) Nordicaga. Tänane peaminister on parlamendi ees väitnud, et tema pole sendigagi Nordicat toetanud, kuid tegelikkuses kiitis ta valitsuse liikmena heaks vähemalt 1,5 miljoni euro andmise sisuliselt maksejõuetule lennufirmale. Eelmisel nädalal küsisin temalt selle 1,5 miljoni kohta riigikogu infotunnis, aga peaminister põikles vastamisest kõrvale. Nüüd on ka see pale paljastunud.