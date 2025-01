KOLUMN | Tulekul on rahvuskonservatiivne sajand. Ent ajastu tegelikeks katsumusteks ei olda üldse valmis

Donald Trumpi ametisse vannutamine võib osutuda sümboolseks teetähiseks millelegi palju suuremale ja ajaloolisemale – õhus on märke, et see võib tähistada rahvuskonservatiivse sajandi algust. Kui 19. sajand oli liberalismi tõusu sajand, 20. sajandile vajutas kõige tugevama pitseri sotsiaaldemokraatia, siis miks ei võiks praegust sajandit defineerivaks ideoloogiaks kujuneda hoopis rahvuskonservatism?