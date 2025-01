SÕJARAPORT | Rainer Saks: Trump tegi eile Venemaale juba otsese ähvarduse

Venemaa asevälisminister teatas, et koos president Trumpi ametisseastumisega on tekkinud väike võimaluste aken kokkulepete saavutamiseks.

USA president ehitab pisitasa üles avalikku survet Venemaale. President Trump suudab üsna pidevalt anda avalikke intervjuusid, kus ütleb nappe fraase, mis hoiatavad Venemaa presidenti kokkuleppest loobumise eest. Eile tegi Trump Venemaale juba otsese ähvarduse. Venemaa presidendile on pikemat aega proovitud selgeks teha, et kokkuleppe üle on võimalik kohe rääkida. Kui Venemaa president arvab, et see on hoopis võimalus veel välja pressida, siis ta ilmselt eksib.