Matthew Crandall: väikeriikide kuldne ajastu sai läbi. Nad eksisteerivad nüüd maailmas, kus suveräänsust ei austata

Tema korralduste alla mahub lai teemade spekter. Osa neist on puhtalt sümboolsed ja sisuliselt „klikimagnetid“, teised osutuvad (lõpptulemusena) ebaseaduslikeks ega avalda mingit mõju. Kuid mõned neist muudavad valitsust ja mõjutavad elusid aastakümneid.

Peamine teema, mis peaks Eesti poliitikakujundajatele muret tekitama, on imperialism. Ameerika on alati pidanud end eriliseks – valguseks mäe otsas, viimaseks suureks lootuseks, vaba maailma juhiks. Kahjuks võtab Donald Trump omaks Ameerika tumeda imperialistliku ajaloo ja lubab seda veelgi laiendada. Pärast tema juba ühte päeva ametis peaksid väikeriigid üle maailma muret tundma. Väikeriikide kuldaeg on lõppenud.