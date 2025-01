Heido Vitsur: kaitsekulude suurendamise küsimus tuleb jätta sõjaväelaste ja NATO otsustada

Pole kahtlustki, et tänaseks kujunenud geopoliitilises olukorras peame me oma kaitsekulutusi suurendama nõutud 5%-ni SKT-st. See on ju tingimus, et saaksime enda kaitsel loota vajalikule toetusele Ameerika Ühendriikidelt. Siin pole peale suurendamise tempo millegi üle arutleda või kaubelda. See on meile vajaliku kindluspoliisi hind ja selle raha eraldamist ei saa pidada kriitikavabaks andmiseks.