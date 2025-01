Mart Võrklaev: raha kaitsekulude katteks on riigieelarves tegelikult olemas

Enam kui pool sellest keerulisest rehkendusest, mis aitab Eesti riigil saavutada soovitud 5% kaitsekulude katteks, on kahe valitsuse järjepideva töö tulemusel tehtud ja raha on eelarves selleks olemas. Kuna iseseisvuse hoidmine on Eestile eksistentsiaalne küsimus, siis riigikaitsemaksust laekuvale rahale tuleks piltlikult öeldes külge panna silt ning suunata see üksi ja ainuti täiendavalt riigikaitsesse selle kõige otsesemas mõttes. Samuti võtta äärmise tõsidusega tööandjate sõnumit ootusest riigirahanduse korrashoiule.