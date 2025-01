MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Märt Meesak: Saksamaa õppetund - praegu tuleks makse hoopis oluliselt langetada

On kindel, et pihta saavad sellega kõik Eesti inimesed ja ettevõtjad. Osaliselt julgeolekumaksuks nimetatud maksutõusud peaksid valitsuse soovi järgi puudutama võimalikult suurt osa maksumaksjaid. See on neil kindlasti õnnestunud ja see on ka ainus eesmärk, mis maksutõusude eesmärkidest täitub.